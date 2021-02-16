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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale-Kayseri karayolunda 15 araçlı zincirleme trafik kazası

Kırıkkale-Kayseri karayolunda 15 araçlı zincirleme trafik kazası

Otobüs, tır, otomobil, kamyonet, minibüs, tankerden detaylar

Polis Trafik Kazası Bild Yolcu Otobüsü Trafik Polisi 

-Kar küreme aracından detaylar

( KIRIKKALE )- Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri karayolu 4 saatin ardından ulaşıma açıldı KIRIKKALE

- Kırıkkale-Kayseri karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle meydana gelen 15 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 saat aradan sonra yeninden ulaşıma açıldı. Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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