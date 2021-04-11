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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yoğun sis ve kar etkili oldu

Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yoğun sis ve kar etkili oldu

Keskin ilçe merkezinden drone görüntüsü

Güzergah Kar Yağışı 

-Kırıkkale-Kayseri kara yolu sis ve tipi drone görüntüsü
-Detaylar

( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE

- Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yoğun sis ve kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatle ilerledi. Bazı sürücüler de dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi. Keskin ilçe merkezine ve yüksek kesimlerde kar yağışı sürüyor. Yağan kar, evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı ve sisli hava drone ile havadan görüntülendi.
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