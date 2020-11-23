KIRIKKALE - Kasapoğlu: 'Her türlü imkanı gençlerimizin önüne sermek bizler için mutluluk'
KIRIKKALE - Kasapoğlu: "Her türlü imkanı gençlerimizin önüne sermek bizler için mutluluk" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Dua yapılması, kurdele kesimi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Programın sona ermesiKIRIKKALE - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (2)
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