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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı

KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı

- Lokantaya gelen müşterilerin masalarda oturması - Lokanta işleten Erol Kürkçü'nün konuşması - Çalışanların iş yerinde masaları silmesi - Çay ocağında oturan müşteriKIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale 'de, uzun süre kapalı olan işletmeler faaliyetlerine yeniden başladı.

Koronavirüs Salar Aritas 

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