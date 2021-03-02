KIRIKKALE - Kapalı işletmeler, yeni normalleşme süreciyle hizmete başladı
- Lokantaya gelen müşterilerin masalarda oturması - Lokanta işleten Erol Kürkçü'nün konuşması - Çalışanların iş yerinde masaları silmesi - Çay ocağında oturan müşteriKIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale 'de, uzun süre kapalı olan işletmeler faaliyetlerine yeniden başladı.
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