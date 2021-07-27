KIRIKKALE - Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı
- Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin cenazesi - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın cenaze namazı için Nur Cami ve Külliyesi'ne gelişi - Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin cenazesinin askeri personel tarafından omuzlarda taşınması - Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin acılı yakınları - Cenaze namazının kılınışı - Şehit naaşının cenaze aracına konmasıIrak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi, Kırıkkale 'de son yolculuğuna uğurlandıKIRIKKALE (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin cenazesi, memleketi Kırıkkale 'de toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) için Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve protokol üyeleri, şehidin babası Vehbi Çelebi ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve vatandaşlar katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım