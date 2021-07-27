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KIRIKKALE - Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi

KIRIKKALE - Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin ailesine şehadet haberi verildi

- Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin babaevi - Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılmasıKIRIKKALE (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi'nin Kırıkkale 'nin Balışeyh ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.Hakurk bölgesinde bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Çelebi'nin şehadet haberi, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe ve askeri yetkililerce aileye verildi.
Şehit Çelebi'nin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.Şehidin 11 ay önce Ayşenur Çelebi ile evlendiği öğrenildi.

Baba Ocağı Taciz Ateşi Terörist Terör Örgütü Teröristler 

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