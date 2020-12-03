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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
KIRIKKALE - İnşaattan düşen işçi yaralandı

KIRIKKALE - İnşaattan düşen işçi yaralandı

- İnşaattan görüntü - Polis ekipleri - Seyir halindeki ambulans Kırıkkale 'de inşaattan düşen işçi yaralandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki inşaatın 4. katında çalışan işçi Hayrettin Yayvan, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yayvan, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Polis Gesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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