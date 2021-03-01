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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - İnşaat işçilerinin kaldığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

KIRIKKALE - İnşaat işçilerinin kaldığı ev, yangında kullanılamaz hale geldi

- Müstakil evdeki yangından görünüm - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Yangının kontrol altına alınması - Polis ekipleri ve vatandaş detayı Kırıkkale 'de inşaat işçilerinin kaldığı ev, yangında kullanılamaz hale geldiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de inşaat işçilerinin kaldığı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kaletepe Mahallesi 989. Sokak'ta, inşaat işçilerinin kaldığı tek katlı müstakil evde yangın çıktı.Sobadan çıktığı düşünülen yangın kısa sürede büyüdü.İşçilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis İnşaat İşçileri Müstakil Ev Yangına Müdahale Trol 

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