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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRIKKALE - İl Özel İdarenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE - İl Özel İdarenin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

- İl Özel İdarenin bahçesi - Yangından görünüm - İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de İl Özel İdarenin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.Yahşihan ilçesi Erenler Mahallesi'nde bulunan İl Özel İdaresinin bahçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı.İl Özel İdaresinin yan tarafında bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin yangını fark etmesi üzerine, itfaiye ekibi çağrılarak yangının çıktığı alana yakın araçlar kaldırıldı.Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri de kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Polis Ağaçlı Altın Polis Ekipleri Trol 

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