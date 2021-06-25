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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

KIRIKKALE - İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralı

- Kaza yapan otomobiller - Polis ekiplerinin incelemesi - Ambulansta yaralılara ilk müdahalenin yapılmasıİki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 6 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.Yusuf Y. (44) yönetimindeki 34 CHB 306 plakalı otomobil, Kırıkkale - Kırşehir kara yolu Hurdalık Kavşağı'nda, Hayrettin D. idaresindeki 54 AV 918 plakalı otomobille çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Kazada, sürücülerden Yusuf Y. ile araçlarda bulunan Muhammet Sadık D. (16), Fadime D. (6), Melisa D. (20), Nurbanu D. (14) ve Ferdi A. (44) yaralandı.Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İlk Müdahale Polis Sağlık Ekibi 

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