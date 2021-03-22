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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

KIRIKKALE - İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

- İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince mahalle ve sokaklarda anons yapılması - Kırıkkale Sağlık Bakanlığınca açıklanan 7 günlük Kovid - 19 vaka sayısı 100 binde 14,36 azalarak 73,91 olan Kırıkkale 'de denetimler devam ediyor.İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kırıkkale Valiliğince başlatılan uygulama kapsamında, vatandaşları hem SMS ile bilgilendiriliyor hem de araçların hoparlörleriyle uyarılıyor.Ekipler, bir sokak veya caddede Kovid - 19 vakası görüldüğünde, araçlardan, "Caddenizde/sokağınızda Kovid - 19 vakalarında artış görülmüştür. Evimize misafir kabul etmeyelim, ev ziyaretleri yapmayalım, ortak alanlardan uzak duralım. Sağlığımız için lütfen kurallara uyalım." anonsu yapıyor.

İsaf 

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