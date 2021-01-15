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( KIRIKKALE ) - Kırıkkale güne karla başladı- Lapa lapa yağan kar, kısa sürede etkili oldu KIRIKKALE



- Kırıkkale'de sabah saatlerinde vatandaşlar güne karla başladı, lapa lapa yağan kar kısa sürede etkili oldu. Kırıkkale’de birkaç gündür süren yağışlı hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü kentte yağan kar etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinleri besledi. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına kadar düşeceği kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor. Kar yağışına sevindiklerini ifade eden Hamza Telli, "Allah yine kullarına kıyamadı rahmetini gönderdi diye sevindik. Bizim çocuklar da sevindi sabah. Karda oynayacağız diye sevindiler. Yem aldım kuşlara yem vereceğim. Hiç olmazsa sevap kazanalım o da sadaka sayılır. Onun için kuşlara yem atacağım" dedi.

Karın geç düştüğünü belirten mısır satıcısı Mustafa Ceylan da "Bu sene yağışlar olmayınca barajlarda susuz kalıyor. İnşallah hayırlı olur bereketli olur. Kar çok faydalı, mikrobu kırıyor hastalıkları kurtarıyor" diye konuştu.





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