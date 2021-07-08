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KIRIKKALE - Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KIRIKKALE - Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

KIRIKKALE - Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

- Ekiplerin işçiyi çıkartmak için yaptıkları çalışmalar - Sağlık ekiplerinin bekleyişi - Olay yerinden görüntü - İşçinin sedyeye konulup ambulansa götürülmesi - Ambulansın gidişi Kırıkkale 'de göçük altında kalan işçi kurtarıldıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde bir apartmanın su gideri borusu döşendiği sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, özel bir firma bünyesinde çalışan Esalettin Karartı, Bayraktepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın su gideri borusunu döşediği sırada yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukurda göçük meydana geldi.Karartı'nın vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarılan işçi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis Su Altın Göç Polis Ekipleri 

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