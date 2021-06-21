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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - 'Geleceğine Sahip Çık, MKEK'e Sahip Çık' mitingi

KIRIKKALE - 'Geleceğine Sahip Çık, MKEK'e Sahip Çık' mitingi

KIRIKKALE - "Geleceğine Sahip Çık, MKEK'e Sahip Çık" mitingi - Cumhuriyet Meydanı'nda mitinge katılan vatandaşlar - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın alana gelmesi - Özel ve Ağbaba'nın meydanda konuşması Kırıkkale 'de "Geleceğine Sahip Çık, MKEK'e Sahip Çık" mitingiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yapı ve statüsünün değiştirilmesine yönelik hazırlanan kanun teklifini protesto etmek amacıyla "Geleceğine Sahip Çık, MKEK'e Sahip Çık" mitingi düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bazı CHP'li milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, bazı siyasi parti temsilcileri, MKEK çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
Grup Başkanvekili Özel, mitingde yaptığı konuşmada, buraya bir mücadeleye omuz vermeye, bir kuruma, geleneğe, kültüre, tarihe ve milli savunmanın bel kemiğine, Kırıkkale 'nin her şeyi MKEK'e sahip çıkmaya geldiklerini söyledi.

Bilgi birikimiyle, emeğiyle, kültürüyle, geçmişiyle Türkiye'nin gözbebeği MKEK'in özelleştirilmesinin geçmişte tank palete, PTT'ye, Türk Telekom'a yapılan gibi bir milli varlığı gözden çıkarmak olduğunu ve bunu kabul etmediklerini dile getiren Özel, şöyle konuştu:"Cumhuriyetin bakiyesi olduğu Osmanlı'nın en önemli varlıklarından birisinin emanetine hıyanet etme noktasına gelmemeliler. Biz buna itiraz ediyoruz, buna izin vermeyeceğiz. Bu teklifin içerisine 'şunu da koyun' demek MKEK'i gözden çıkarmaktır. 5 günü 15 gün yapın demek, bir şehir değil, üç şehir seçelim demek, MKEK'in kanun teklifini kabul etmek yenilgiyi baştan kabul etmektir. Bunu yapmayın arkadaşlar. Siz hayır derseniz, hiç kimse bu dayatmayı Kırıkkale 'ye kabul ettiremez. Bundan sonraki süreçte, her siyasi görüşten kardeşimizi ve büyüğümüzü, Kırıkkale 'nin geleceğine, fabrikadaki her görüşten işçiyi ekmek teknelerine sahip çıkmaya bekliyoruz."Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da özelleştirilmeye çalışılan MKEK'in, sadece çalışan işçilerin sorunu olmadığını, kapandığı takdirde Kırıkkale 'nin kapanacağını ve kapısına kilit vurulacağını savundu.Herkesin MKEK'e sahip çıkması gerektiğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:"Burada bütün Kırıkkale halkının bu meseleyi sahiplendiğini görüyoruz. Siz ayakta durursanız, boynunuzu eğmezseniz, teslim olmazsanız, diz çökmezseniz MKEK'e kimse dokunamaz. Cesaret bile edemezler. Yeter ki siz ayakta durun. MKEK'i savunmak, ekmeğinizi savunmaktır. MKEK'i savunmak vatanı savunmaktır. MKEK, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki en büyük 4. şirketi. Ona sahip çıkmalıyız. Bu meseleyi hep birlikte savunabilirsek bilin ki buraya dokunamazlar. Burada milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri var. MKEK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir unsurudur, parçasıdır. Orada çalışanlar işçi değil, Mehmetçiktir. O nedenle oranın hukukunu savunmak hepimizin boynunun borcudur."

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