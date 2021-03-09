Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Gaz tankında çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE - Gaz tankında çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Kırıkkale 'de gaz tankında çıkan yangın söndürüldüKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de tehlikeli madde taşıyan araçlara yönelik muayene merkezindeki dökme gaz tankında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Merkeze bağlı Hacılar beldesinde faaliyet gösteren merkezde, içerisinde dökme gaz bulanan bir tankta gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Yangın, tesisteki diğer tanklara sıçramadan Kırıkkale , Bahşılı ve Hacılar belediyeleri itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen de tesise gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Jandarma Gaz Sıkışması Yangına Müdahale Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement