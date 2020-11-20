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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
KIRIKKALE - Dördüncü kattan düşen kişi öldü

KIRIKKALE - Dördüncü kattan düşen kişi öldü

- Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin ambulans içerisinde şahsa müdahalesi - Ambulansın olay yerinden ayrılışı Kırıkkale 'de dördüncü kattan düşen kişi öldüKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir apartmanın dördüncü katından düşen kişi hastanede hayatını kaybetti.Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde bir apartmanın dördüncü katında oturan Ahmet Aydostlu (91), henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.Vatandaşlarin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Aydostu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hastane 

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