KIRIKKALE - Dinamik denetim faaliyetleri başladı

- Denetim ekipleri - Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu'nun iş yerlerini denetlemesi - Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu'nun esnaflara uyarıda bulunKIRIKKALE - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Kırıkkale 'de başladı. Kentte merkezinde 160 görevlinin katıldığı denetimlere, Vali Yardımcısı ve Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü ve İl Salgın Denetim Merkezi Sorumlusu Muhammed Ali Tekinay da katıldı.
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