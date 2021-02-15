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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Ticari Taksi Bild Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri 


- Kırıkkale'de ticari taksiyle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen kazada 34 AB 7425 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta 71 T 0088 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
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