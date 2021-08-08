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Kırıkkale'de yol süpürme aracı devrildi: 1 yaralı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırıkkale'de yol süpürme aracı devrildi: 1 yaralı

Kırıkkale'de yol süpürme aracı devrildi: 1 yaralı

Yol süpürme aracından detaylar

Polis Hastane Barla Polis Ekipleri Trol 

-Ekiplerden detay
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE -ÖZEL) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kontrolden çıkan yol süpürme aracının devrildiği kazada sürücü yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D.'nin kullandığı 71 AAL 028 plakalı yol süpürme aracı, sürücüsünün geri manevra yapması sonucu duvara çarparak devrildi. Yan yatan araç sürücüsü ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Murat D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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