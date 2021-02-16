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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale’de yol küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale’de yol küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Yol küreme ve tuzlama çalışmalarından detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Güzergah Kar Yağışı Irak 


- Kırıkkale’de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar ve tipi nedeniyle yolların ulaşıma açık tutulması için küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Kış mevsimi nedeniyle yurdun birçok kesimini etkisi altına alan kar yağışı Kırıkkale'de de etkili oldu. Yağan kar yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak'ta ekipler, tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Soğuk havanın etkisiyle kent merkezinde de yaşanan buzlanma dolayısıyla Kırıkkale Belediyesine bağlı ekipler, trafiğin yoğun olduğu yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
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