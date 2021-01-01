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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Kırıkkale’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı hastaneye girerken

Bebek Hastane Normal Doğum Yeni Yıl 

-Bebekten detaylar
-Anne ve bebekten detaylar
-Vali Yunus Sezer anneye çiçek verirken

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de 2021 yılının ilk bebeği 'Alperen' oldu. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde normal doğum yapan Fatma Öcal, 5'inci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kırıkkale’de 2021 yılının ilk bebeği dünyaya geldi. Yüksek İhtisas Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde normal doğumla saat 4 kilo 250 gram dünyaya gelen bebeğe 'Alperen' ismi verildi.
Fatma Öcal, 5'inci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeği Alperen'i ziyaret etti. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dileyerek altın taktı. (HA
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