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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kırıkkale’de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay Yeri İnceleme ekibi

Cenaze Bild Tayk Yaşlı Adam Trol 

-Ambulanstan detay
-Cenaze aracından detay
-Ekiplerden detay
-Tabut araca konulurken
-Detaykar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de yalnız yaşan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale’de Gürler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan İsmail Karafilik’i (63) ziyarete gelen oğlu M.K., babasının kanepenin üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 63 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan soruşturmanın ardından Karafilik’in cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan soruşturma neticesinde İsmail Karafilik’in alkol tedavisi gördüğü ve ölmeden önce de alkol tükettiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (HA-
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