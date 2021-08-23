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Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu

Kırıkkale'de traktör devrildi: 3 kardeş yara almadan kurtuldu

Kaza yerinden detaylar

Polis İş Makinesi İnşaat Alanı Direksiyon 

-Kaza yapan traktörden detaylar
-İş makinesi traktörü kaldırırken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) - KIRIKKALE

- Kırıkkale'de bir inşaat alanına doğru çalışmak için yola çıkan 3 kardeş, devrilen traktörden yara almadan kurtuldu. Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 30. kilometresindeki Arpalık Çukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan A. idaresindeki 71 AF 724 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Serkan A. ile römorktaki 2 kardeşi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Römorkta bulunan inşaat malzemeleri ise etrafa saçıldı. Traktör ve römork, iş makinesi yardımıyla devrildiği yerden kaldırıldı. Trafik polisi ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. (HA-KA
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