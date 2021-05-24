Kırıkkale’de trafik kazası, 1’i polis 3 kişi yaralandı

-Yaralılara müdahaleden görüntü

-Patlayan camdan görüntü

-Genel detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 1’i polis 3 kişi yaralandı. Kaza, Yahşihan ilçesi Yeşilvadi Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerine meydana geldi. Polis memuru İ.A. (48) idaresindeki 18 BH plakalı Opel marka otomobil ile H.Ç.’nin kullandığı 06 RHT 85 plakalı Tofaş marka otomobil, cadde üzerine çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle H.Ç.’nin kullandığı otomobilin ön camı patladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinde çok sayıda sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Kazada polis memuru İ.A. ile araçlarda bulunan H.A. (32) ve G.Ç. (77) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. (KA

