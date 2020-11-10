- Kırıkkale'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

-Çelenk sunumu yapılırken

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Günün anlam ve önemini belirtilen konuşma

-Resim sergisinden detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci sene-i devriyesinde saat 9'u 5 geçe tüm Kırıkkale'de vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Kırıkkale'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saatler 9'u 5 gösterdiğinde siren eşliğinde vatandaşların 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini binaen yapılan konuşma sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan Atatürk konulu resim sergisi açıldı. (HA-KA



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