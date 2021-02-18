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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırıkkale'de Regaip Kandili idrak edildi

Kırıkkale'de Regaip Kandili idrak edildi

Kırıkkale Nur Camisi drone görüntüsü (Ezan okunurken)

İslam 

-İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın vaazı
-Vatandaşlar camiye girerken
-Vatandaşlardan detaylar
-Dua edilirken
-Namaz kılınırken

( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de, Nur Camisi başta olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar, "üç ayların" habercisi Regaip Kandili'nde dua edip namaz kıldı. İslam aleminde mübarek kabul edilen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili idrak edildi. Kırıkkale İl Müftülüğü tarafından Nur Camisinde program düzenlendi.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemini anlatan vaaz verdi. Ardından dualar edilip yatsı namazı kılındı.
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