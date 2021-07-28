Kırıkkale’de orman yangını: 10 dönümlük alan küle döndü

-Vali Yunus Sezer ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'dan detaylar

-Köy sakini Ali Şahin, röportaj

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bulunan 10 dönümlük ormanlık alan, çıkan yangında küle döndü. Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen yangın, rüzgârında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları yapıldı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Çoğunlukla çam ağaçlarının olduğu 10 dönümlük ormanlık alan küle döndü. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ise yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte yangının çıktığı ormanlık alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. "Bizim yaşam kaynağımız ağaçlar telef oldu" Köy sakinlerinden Ali Şahin, “Bugün köyümüzde maalesef yangın oldu. Bizim yaşam kaynağımız olan ağaçlar telef oldu. İnsanlar buraya geliyor, pikniklerini yapıyorlar. Pisliklerini atıyorlar gidiyorlar. Bu tür şeylere dikkat edelim sizden ricamızdır. Köyümüz gerçekten güzel bir şey bu tür tedbirsizlikler yapmayalım” dedi.



