Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Yüksek İhtisas Hastanesi'nden detaylar

Mide Bulantısı Hastane Altın Barla Karın Ağrısı 

-Zehirlenme şüphesiyle hastaneye sevk edilen genç
-Tıp Fakültesi'nden detaylar
-Ambulanstan detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1'i çocuk, 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Sarıkızlı köyünde topladıkları mantardan yaptıkları yemeği yiyen Sultan K. (72), Mustafa K. (68), Ganime Y. (50), Safinaz Y. (48), Bahar G. (38), Ömer Batuhan Y. (24), Yusuf Berke Y. (18) ve Furkan Efe G. (15) bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşamaya başladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla köye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mantardan zehirlendikleri şüphesiyle Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!Karın ağrısı için gitti sakat kaldı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı