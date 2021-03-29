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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırıkkale’de kaza sonrası ortalığı birbirine kattı, polise tehditler savurdu

Kırıkkale’de kaza sonrası ortalığı birbirine kattı, polise tehditler savurdu

Polis ve vatandaş arasında yaşanan arbede

Hastane Trafik Kazası Arbede Saldırı Sanayi Sitesi 

-Vatandaş polisi tehdit ederken
-Kaza alanından detaylar
-Araçta sıkışan sürücü
-Yaralılardan detaylar
-Ambulanstan detaylar
-Kazalı araçtan detaylar
-Araçlar traktörle çekilirken
-Yolda bekletilen araçlardan detaylar

( KIRIKKALE )- Kırıkkale’de trafik kazası: 4 yaralı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında yaşanan arbedede polise tehdit ve hakaretler savuran kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. (65) idaresindeki 71 FF 161 plakalı Renault marka otomobil, Kırıkkale istikametine seyreden Seçim Z.’nin kullandığı 71 KE 866 plakalı Opel marka otomobil ile kavşakta çarpıştı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet K., Seçim Z. ile yolculardan Bingöl U. (48) ve Ramazan Ö. (53) ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasar meydana gelen araçlar, traktörle sanayi sitesine çekildi. Bir süre trafiğe kapatılan Kayseri-Kırıkkale karayolu da daha sonra ulaşıma açıldı.Kaza sonrası olay yerine gelen bir kişi, ortalığı birbirine katarak polise çirkin saldırıda bulundu. Polise "seni bu ilçede gezdirmeyeceğim" diyerek hakaret ve tehditler savuran kişi hakkında işlem başlatıldı.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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