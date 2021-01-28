Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırıkkale’de kar yağışı etkili oldu

Kırıkkale’de kar yağışı etkili oldu

Kar yağışından detay

Kar Yağışı 

-Büyükşehir parkı ve vatandaşlardan detaylar
-Vatandaş düşerken
-Yoldan detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de beklenen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Kırıkkale’de sağanak fırtına sonrası gece saatlerinde başlayan kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Dün akşam saatlerinde sulu kar olarak aralıklarla düşen yağış, gece vakitlerinde ise etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar ile kentin sembol noktaları karla kaplandı. Sabah işe yetişmek isteyen vatandaşlar ise kayganlaşan zeminde zor anlar yaşadı. Kent genelinde kar nedeniyle de kapanan yol olmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement