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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale’de iş yerine silahlı saldırı

Kırıkkale’de iş yerine silahlı saldırı

Olayın yaşandığı iş yeri

Polis Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Mermi Saldırı 

-Olay Yeri İnceleme ekiplerinden detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Kırılan camlar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda maddi hasar meydana geldi. Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G'ye ait oto aksesuarı olan iş yerine, kişi veya kişiler tarafından otomobilin içinden silahla ateş edildi. Silahtan çıkan mermilerin iş yerinin camlarına isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan kişi olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, saldırı yapılan iş yerinde güvenlik şeridi oluşturarak içeride detaylı bir şekilde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu soruşturma sürüyor. Araçla kaçan şüpheliler içinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. (HA-
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