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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kırıkkale’de hafif kar yağışı başladı

Kırıkkale’de hafif kar yağışı başladı

Kar yağışından detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Kar Yağışı Irak 


- Kırıkkale’de gün boyu etkili olan sağanak yerini gece saatlerinde kara bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Kırıkkale’de kendini gece saatlerinde gösterdi. Karla karışık yağmurla başlayan yağış, gece saatlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
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