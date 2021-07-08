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Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kırıkkale'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Olay yerinden drone görüntüsü

Hastane İnşaat Alanı Göç Toprak Kayması Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntüler
-Kurtarma çalışmalarından detaylar
-İşçinin kurtarılış anı
-Kurtarılan işçi sedye ile ambulansa taşınırken
-Ekiplerden genel detaylar

( KIRIKKALE -DRONE) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de bir inşaat alalında yapılan kazı çalışmasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bayraktepe Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında özel bir şirkete ait inşaat alanında yapılan kazı çalışmasında toprak kayması meydana geldi. Kanalın içerisinde çalışan Esalettin Karartı (51) isimli işçinin vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti. Yarım saatlik kurtarma çalışmasının ardından Karartı, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Karartı'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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