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Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay: 15 yaşındaki kız 4. kattan düştü
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay: 15 yaşındaki kız 4. kattan düştü

Kırıkkale’de gece yarısı korkunç olay: 15 yaşındaki kız 4. kattan düştü

Tıp fakültesinden detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Hastane Fakülte Altın Barla Sağlık Ekipleri 


- Kırıkkale’de 15 yaşındaki kız, 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip zemin betona düşerek ağır yaralandı. Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma S. (15), 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci açık olan kızın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fatma S’nin ayak kemiklerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
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