Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kırıkkale'de feci kaza, kamyon ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yaralılardan detaylar

Polis Hastane Jandarma Cenaze Trafik Kazası 

-Yaralılar ambulansa taşınırken
-Kazalı araçlardan detaylar
-Ekiplerden detaylar
-Ekip araçlarından detaylar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 05 KK 460 plakalı kamyon ile G. K.'nın kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişide ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Kamyonette bulunan Ali İnan (52), çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre yükseklikteki şarampole savruldu. İnan, olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Ali İnan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü G.K. ile araçta bulunan yolculardan R.A.T. (37), E.P. (41) ve N.K. (50) ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.G. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma, sürücü M.G.'nin ifadesi için karakola götürdü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement