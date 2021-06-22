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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale'de çocukların tiyatro heyecanı

Kırıkkale'de çocukların tiyatro heyecanı

Tiyatro sahnesinden görüntü

Turne Teknoloji Tiyatro Çocuk Oyunu Tiyatro Oyunu 

-Sahnelenen oyundan görüntü
-Çocukların ilgi ile oyunu izlemesi
-İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut röportajı

( KIRIKKALE )- Çocuklar sergilenen oyunu gözünü bile kırpmadan izledi KIRIKKALE

- Kırıkkale'de sahnelenen "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" isimli tiyatro oyununda çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Gezgin Kültür Festivali’ projesi kapsamında Anadolu’yu dolaşan ‘Kamyon Tiyatro’, Kırıkkale’de sahne aldı. ‘Yürüyen Tiyatro Etkinlik Programı’ çerçevesinde İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce hazırlanan Kuzu Maydonoz’un Maceraları adlı çocuk oyunu ilgiyle izlendi. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında kurulan özel alanda sahnelenen oyun için çocuklar ve aileleri dakikalar öncesinden alana geldi. Burada yerini alan çocuklar, sahnelenen oyunu pürdikkat izledi. Pandemi döneminde evlerde sıkılan çocuklar gönüllerince bir gün geçirirken tiyatro ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı. “Çocukları tiyatro ile buluşturmak istiyoruz” Düzenlenen program ile ilgili bilgi veren İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, “Geçen sene başlattığımız Kamyon Tiyatrosu yani Yürüyen Sahne tüm Anadolu’yu karış karış geziyor. Tiyatro ve çocuk oyunu izleyememiş çocuklarımıza oyunlar götürüyoruz. Gittiğimiz yerlerde tır tiyatro ile alanlara yerleşiyoruz. Belediyenin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin işbirliği ile çocuklarımızı buraya davet ediyoruz. Çocuklarımıza 45 dakikalık oyunu oynuyoruz. Bugün Keskin ilçesinin ardından Kırıkkale’deyiz. Son derece onurlu ve gururlu bir iş yapıyoruz. Önemli olan çocuklara hitap edip onların yüreklerine dokunabilmek. Çocukları tiyatro ile buluşturmak istiyoruz. Bu turnemiz 15 gün sürecek, il ve ilçeleri gezeceğiz. Çok mutlu, gururlu ve onurluyuz” dedi.
“Kuzu Maydanoz ’un Maceraları” adlı şarkılı danslı çocuk oyunu dostluğun önemi, doğanın neden korunması gerektiği, teknolojinin hayatımızdaki yeri gibi konular hakkında çocukları düşünmeye yönlendiriyor. (KA
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