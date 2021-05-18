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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi

KIRIKKALE - Ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi

- Ele geçirilen tarihi İncil'in sergilenmesi Kırıkkale 'de ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de erken Hristiyanlık dönemine ait ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için 3 şüphelinin alıcı aradığı bilgisine ulaştı.Jandarma ekipleri, zanlılarla kitabı almak için iletişime geçti. Kitap karşılığında 13 milyon dolar talep eden Z.Z. (46), İ.B. (41) ve H.E. (41) buluşma noktasında geldiklerinde ekipler tarafından yakalandı.Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimli ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış 26 sayfalık İncil ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

İncil Jandarma Kaçak Akalan Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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