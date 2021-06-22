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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - Bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

KIRIKKALE - Bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi

- Yangın çıkan binadan görüntüler - Dumandan etkilenen vatandaşların ambulansa alınması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Mahalle sakininin konuşmasıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir apartmanda çıkan yangından dumandan etkilenen biri bebek 4 kişi tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Fahrettin Altay Caddesinde 5 katlı apartmanın 2. katında Mustafa Çelikarslan'a ait evde yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve KIRGAZ ekibi sevk edildi.Dairedeki dumanın apartmana yayılması ve giriş kapısının açılmaması üzerine bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.Sağlık ekipleri, bu sırada ambulanstan anons yaparak vatandaşların balkonlara çıkmasını sağladı.İtfaiye ekiplerinin kısa sürede apartman kapısını açmasının ardından ekipler vatandaşları hızlıca binadan tahliye etti.Dumandan etkilenen biri bebek 4 kişiye, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.Elektrikli motosikletin şarja takılı kablosunda çıktığı sanılan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının başladığı daire kullanılmaz hale geldi.

Mahsur Kaldı Bebek Polis Hastane Yangına Müdahale 

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