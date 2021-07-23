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KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

KIRIKKALE - Bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

- Araç geçişleri ve trafik yoğunluğuKIRIKKALE (AA) - Kurban Bayramı'nın son gününde, Kırıkkale 'de trafik yoğunluğu devam ediyor.Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dün başlayan dönüş yolculuğunun ardından ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale 'de kilometrelerce kuyruk oluştu.Özellikle Kırıkkale - Samsun ve Kırıkkale - Kayseri kara yolunun kesiştiği Kırıkkale - Ankara kara yolu bağlantı noktasında yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale - Ankara kara yolundaki bazı kavşakları bayram tatili öncesi geçici olarak kapattı.

Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu Tatİl 

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