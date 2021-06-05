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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KIRIKKALE - Bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

KIRIKKALE - Bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

- Bacağına kene yapışan kadının Delice Devlet Hastanesine getirilmesi - Hasta yakınının konuşmasıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bacağına yapışan keneyi çıkartan kadın hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde yaşayan 52 yaşındaki Hacer K. (52) bacağına kene yapıştığını fark etti. Bacağındaki keneyi çıkartan kadın, ailesiyle Delice Devlet Hastanesine başvurdu.Daha sonra kan tahlili yapılması için ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edilen Hacer K'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Hastane Kadın Hasta 

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