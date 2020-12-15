KIRIKKALE - Ana sınıfları hariç tüm anaokulları yüz yüze eğitime geçti
- Sınıfta öğrencilerden görüntüler - Öğretmenin öğrencilerle ilgilenmesi - Okul koridoları - Koronavirüs tedbirleri uyarılarıKIRIKKALE (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Kovid - 19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla Kırıkkale 'de de yüz yüze eğitime başladı.
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