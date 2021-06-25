Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRIKKALE - AK Parti Milletvekili Can'dan MKEK için hazırlanan kanun teklifiyle ilgili değerlendirme

KIRIKKALE - AK Parti Milletvekili Can'dan MKEK için hazırlanan kanun teklifiyle ilgili değerlendirme

- AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'ın parti il binasında partililerle görüşmesi - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'ın konuşmasıAK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan MKEK için hazırlanan kanun teklifiyle ilgili değerlendirme: - "Kesinlikle MKEK özelleştirilemez. Bizim yaptığımız Hazinenin mülkiyetinde bir anonim şirketi kurmak. Özeti budur"KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) özelleştirilemeyeceğini ve yasal düzenlemeyle yapılanın Hazinenin mülkiyetinde bir anonim şirketi kurmak olduğunu belirtti.
Can, Kırıkkale 'de partisinin il başkanlığı ziyaretinde yaptığı açıklamada, MKEK'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifinde birinci imza sahibi olduğunu ve süreci TBMM'de takip ettiklerini söyledi.

Yapılan değişiklikle ilgili bilgi veren Can, "Şu an kamu iktisadi teşebbüsü kapsamında ve özelleştirme baskısında olan MKEK'i oradan alıyoruz, Hazineye bağlı ve mülkiyeti Hazinede olan, Milli Savunmanın sevk ve idaresinde, Türk Ticaret Kanununa göre bir anonim şirketi olarak yapılandırmaya çalışıyoruz. Dünya silah sektörüyle, devleriyle rekabet edebilecek, aynı zamanda da devletin hakimiyetinde bir yapı olmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
Can, kurum çalışanlarının özlükle ilgili müktesebatlarını koruduklarını ve çalışanlarla yola devam etmek istediklerini dile getirdi.Çalışanların devam etmemesi halinde şu anda bulundukları konum itibarıyla, özlük haklarıyla istedikleri ile yerleştirilmesinin düşünüldüğünü anlatan Can, şunları kaydetti:"Bu vesileyle MKEK'i ayağa kaldırmayı düşünüyoruz. ROKETSAN, TAI, ASELSAN'da çalışan kardeşlerimizin durumu neyse MKEK'te bulunan kardeşlerimizin durumunu emsalleriyle eşitlemeye çalışıyoruz. Bunun ötesinde, dünya silah sektöründe zaten tanınan bir marka olan Kırıkkale 'mizin ve ülkemizin göz bebeği bu kurumu dünyanın sayılı savunma sanayi sektörlerinden biri haline getirmeyi arzu ediyoruz. İstihdamı olabildiğince artırmayı hedefliyoruz. Kesinlikle MKEK özelleştirilemez. Bizim yaptığımız Hazinenin mülkiyetinde bir anonim şirketi kurmak. Özeti budur."

Kanun Teklifi Özlük Hakları Savunma Sanayi Yasal Düzenleme Özelleştirme 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement