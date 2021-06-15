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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KIRIKKALE - 182'nci yaşını kutlayan Jandarmadan çocuklara doğum günü sürprizi

KIRIKKALE - 182'nci yaşını kutlayan Jandarmadan çocuklara doğum günü sürprizi

- Jandarmanın çocuklarının doğum gününü kutlaması - Çocukların muma üflemesi ve pasta kesmesi182'nci yaşını kutlayan Jandarmadan Kırıkkale 'de çocuklara doğum günü sürpriziKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla köylerde yaşayan 14 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.Jandarma ekibi, doğum tarihleri jandarmanın kuruluş tarihi olan 14 Haziran'a denk gelen 14 çocuğun evlerine gitti.Kapılarında ellerinde pastayla ekipleri gören çocuklar şaşkınlık yaşadı.Daha sonra mumlara üfleyerek kendileri için hazırlanan doğum günü pastalarını kesen çocuklar sürpriz karşısında sevindi.Jandarma ekibi, doğum gününü kutladıkları çocuklara hediyeler verdi.

Kutlay Jandarma Doğum Günü 

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