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Kırıkhan'da çıkan orman yangını söndürüldü
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkhan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Kırıkhan'da çıkan orman yangını söndürüldü

Helikopter detay

Jandarma Yangın Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Jandarmanın yangına müdahalesi detay
-Ekiplerin yangına müdahalesi detay
-Vatandaşın yardımı detay
-Genel detaylar

( HATAY )-Hatay'daki orman yangınına Jandarma ekipleri de müdahale etti HATAY

- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Orman bölge müdürlüğü ekiplerine, Jandarma ekiplerinin de yardım ettiği yangında 2 hektar alan zarar gördü. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli mevkisi Çamseki Mahallesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken jandarma ekipleri de destek oldu. 5 arazöz, 2 su tankeri, bir helikopter ve 50 işçi ile müdahale edilen yangında 2 hektar alan zarar gördü. Söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.
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