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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava kirliliği artıyor

- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te hava kirliliği artıyor

- Kırgızistan’dan görüntüler

( BİŞKEK ) BİŞKEK

Hava Durumu Hava Kirliliği Meteoroloji Başkent Termik Santral 


- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te havanın soğumasıyla birlikte hava kirliliği giderek artıyor. Asya Kalkınma Bankası (ADB), başkent Bişkek'teki hava kirliliğinin çözümüne yardımcı olmak adına Kırgızistan'a 50 adet hava kalitesi ölçüm cihazı bağışladı. Ekolojik durumun gün geçtikçe kötüleştiği başkent Bişkek, geçen yılın Kasım ayı sonunda IQAir firmasının yayınladığı verilere göre dünyanın en kirli şehirlerinin arasında yer almıştı. Bişkek'teki hava kirliliğinin seviyesi günümüzde de artmaya devam ederken, Bişkek İl Meclisi Milletvekilleri, Bişkek Belediyesine 1 Mart 2021'e kadar başkentte çevresel durum ve sisle mücadele konusunda konsept geliştirme talimatı verdi. Anlık hava durumu ve hava kirliliği verilerini sunan IQAir firmasının AirVisual uygulamasına ait son verilerinde, başkent Bişkek'teki hava kirliliği değerlerinin 168 US AQI seviyesine ulaştığı ve hassas gruplar için sağlıksız olduğu belirtiliyor. Aktivistler ise hava kirliliğine en çok, eski model otomobillerin ve düşük kaliteli yakıt ve kömür kullanımının yanı sıra Kırgızistan'ın en büyük termik santrali Bişkek Merkezi Isıtma Kurumu’nun neden olduğunu iddia ediyor. ADB'den Kırgızistan'a 50 adet hava kalitesi cihazı ADB, başkent Bişkek'teki bu sorunun çözümüne yardımcı olmak adına Kırgızistan'a 50 adet hava kalitesi ölçüm cihazı bağışladı. Kırgızistan Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ADB tarafından Acil Durumlar Bakanlığı Hidrometeoroloji Ajansına hava kalitesi ölçüm cihazı teslim töreni düzenlendi.
Törene, ADB'nin Bişkek Temsilciliği Direktörü Candice McDeigan, Kırgızistan Başbakanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Uran Ahmetov, Almatı-Bişkek Ekonomik Koridoru Alt Komitesi Eş Başkanı Sultan Ahmatov ve Acil Durumlar Bakanlığı Hidrometeoroloji Ajansı Direktörü Nurtemir Murzabekov katıldı.
Kırgızistan Devleti Hidrometeoroloji Hava Kirliliğini Gözlem Daire Başkanı Begaim Alipova, 2020-2023 yıllarında Bişkek'te, Çüy bölgesine bağlı Alamüdün ve Sokuluk ilçelerinde “Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Kapsamlı Tedbirler Planını” uygulamak üzere, Almatı-Bişkek Ekonomik Koridoru'nun desteklenmesi çerçevesinde Asya Kalkınma Bankası ile İşbirliği Mutabakatı imzalandığını belirtti.
Söz konusu mutabakat kapsamında, yıl sonuna kadar Bişkek ve yakınlardaki illerde 50 Clarity NODE S cihazının kurulması bekleniyor.
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