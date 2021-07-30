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- Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı

- Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı

Selden görüntüler

( BİŞKEK ) BİŞKEK

Olağanüstü Hal Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Köprü 


- Kırgızistan'da bir haftadır yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından gelen şiddetli yağışlar ülkenin kuzeyindeki bölgelerde sele neden olurken, onlarca ev sular altında kaldı. Kırgızistan’da aşırı sıcakların ardından şiddetli yağışlar ülkenin güneyinden sonra bu kez da kuzeyini etkisi altına aldı. Kırgızistan'ın Issık Gölü bölgesinde bulunan Balıkçı şehri ve Kesken Bel geçidinin yanı sıra Ton ilçesine bağlı Kara Şar ve Ottuk köylerinde şiddetli yağışlar beraberinde seli getirdi. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, selin etkili olduğu bölgelerde yollar, köprüler ve evleri su bastığını, nehirlerin seviyesinin de yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık ayrıca, sel felaketinde can kaybı yaşanmadığını aktardı. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Balıkçı şehrinde sulama kanalları, 18 evin bahçesini, Ottuk köyünde 65'ten fazla evi ve bahçesini, ayrıca Toru Aygır yerleşim biriminde 6 evi su bastığı bildirildi.
Ceti Ögüz Nehri’nde su seviyesinin yükseldiği, yolların sular altında kaldığı ve barajın tamamen yıkıldığı belirtilen açıklamada, Çon Kızıl Suu Nehri’nde de su seviyesinin yükseldiği, evlerin ve 2 asma köprünün yıkılma tehdidi ile karşı karşıya olduğu ifade edildi. Sel sonuçlarını kontrol altına almak üzere Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeyev'in olay yerinde bulunduğu aktarılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin, yerel sakinlerin ve çeşitli yapıların çalışanlarının sel sonuçlarını ortadan kaldırmak için zeminde çalıştığı belirtildi. Bakan Acikeyev de Ottuk köyünde bir evin kullanılamaz hale geldiğini, evde hayat geçiren aileyi tahliye çalışmaları yapıldığını söyledi.

Öte yandan 12 Temmuz'da Celal Abad'a bağlı Aksı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 550'den fazla evi su basmış, 10 kişi ölmüştü. Yerel yetkililer, bölgedeki Canı Col ve Ak Col'un köylerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
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