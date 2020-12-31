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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Kırgızistan'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı - Başkent Bişkek'te halk meydanları doldurdu

- Kırgızistan'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı - Başkent Bişkek'te halk meydanları doldurdu

bişkek detay

( BİŞKEK ) - Kırgızistan'da yeni yıl havai fişeklerle karşılandı- Başkent Bişkek'te halk meydanları doldurdu BİŞKEK

Başsağlığı Havai Fişek Gösterisi Ekonomik Kriz Havai Fişek Polis Ekipleri 


- Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle belediyeler tarafından geleneksel havai fişek gösterilerinin iptal edildiği Kırgızistan’da halk yeni yılı kendileri ateşledikleri havai fişeklerle karşıladı. Başkent Bişkek'te vatandaşlar salgına rağmen meydanlara akın etti. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının damga vurduğu 2020 yılının uğurlandığı son saatlerde tüm dünyada yeni yıl coşkusu sürüyor. 2021’e "merhaba" diyen bir diğer ülke de Kırgızistan oldu. Başkent Bişkek'te geçtiğimiz Kasım ayında Covid-19 nedeniyle yılbaşında havai fişek gösterisi ve konser yapılmayacağı duyurulmuştu. Yeni yılı Türkiye’den 3 saat önce karşılayan Kırgızistan’da belediye tarafından havai fişek gösterileri yapılmamasına rağmen kent sakinleri Ala Too Meydanı'na akın ederek kendi getirdikleri havai fişekleri ateşledi. Yeni yılı dans ederken karşılayan Bişkekliler, yeni yıl ağacının önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Çoğunluğun maske takmadığı ve sosyal mesafeyi korumadığı gözlemlenirken, polis ekipleri megafonla yaptıkları anons ile vatandaşların dağılmalarını istedi. “Salgında birçok vatandaşımızın hayatını kurtaramadık” Ülkenin Geçici Cumhurbaşkanı Talant Mamıtov, yerel saatle 00.00'a dakikalar kala görüntülü kutlama mesajı yayımladı. Mamıtov, bu yıl Covid-19 nedeniyle bazılarının yakınlarını, bazılarının dost ve tanıdıklarını kaybettiğini belirterek, “Maalesef salgın sürecinde birçok vatandaşımızın hayatını kurtaramadık. Covid-19’dan yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum” dedi.
Devlet adına salgın sürecinde yaşanan olaylar ve ekonomik kriz için özür dileyen Mamıtov, Kırgızistan dahil hiçbir ülkenin söz konusu krizlere hazırlıklı olmadığını söyledi.

Mamıtov, 2021’in yenilenme ve olumlu değişimler yılı olmasını diledi. Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Fırat da sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, dost ve kardeş Kırgız halkı, Kırgızistan’da yaşayan Türk vatandaşlarının yeni yılını tebrik ederek 2021’in sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarı dolu bir yıl olmasını diledi. Kırgızistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yeni yıl kutlamalarına kısmen kısıtlamalar getirilmiş, kurumsal partilerin düzenlenmesi yasaklanmıştı. İlk Covid-19 vakalarının Mart’ta tespit edildiği Kırgızistan’da şu ana kadar 81 bin 34 vaka tespit edilirken, bin 344 kişi hayatını kaybetti.
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