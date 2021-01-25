- Kırgızistan’da 85 yaşındaki ninenin kayak keyfi



- Kırgızistan’ın Narın ilinde kayak yapan 85 yaşındaki bir nine görenleri kendine hayran bıraktı. Kırgızistan'da sosyal medyada yayınlanan bir görüntü izleyenleri gülümsetti. Ülkenin en soğuk bölgelerinden Narın’da yaşlı bir kadın torunu eşliğinde bir buz tepeye çıkarak kayak yaptı. Ninenin kayak becerilerini hayranlıkla izleyen ve o anları kaydeden kayak severlerin, "kaç yaşındasınız" sorusuna yanıt veren nine 85 yaşında olduğunu ve kayak yapmaktan keyif aldığını anlattı.



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