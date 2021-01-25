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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kırgızistan’da 85 yaşındaki ninenin kayak keyfi

- Kırgızistan’da 85 yaşındaki ninenin kayak keyfi

Ninenin kayak yaptığı anlar

( BİŞKEK ) BİŞKEK

Sosyal Medya Irak 


- Kırgızistan’ın Narın ilinde kayak yapan 85 yaşındaki bir nine görenleri kendine hayran bıraktı. Kırgızistan'da sosyal medyada yayınlanan bir görüntü izleyenleri gülümsetti. Ülkenin en soğuk bölgelerinden Narın’da yaşlı bir kadın torunu eşliğinde bir buz tepeye çıkarak kayak yaptı. Ninenin kayak becerilerini hayranlıkla izleyen ve o anları kaydeden kayak severlerin, "kaç yaşındasınız" sorusuna yanıt veren nine 85 yaşında olduğunu ve kayak yapmaktan keyif aldığını anlattı.
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