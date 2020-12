- Kırgızistan’da “4.türk Filmleri Haftası” Başladı

- Kırgızistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “4. Türk Filmleri Haftası” etkinliği, yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı “Dilsiz” filminin gösterimiyle başladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu sene çevrimiçi olarak gerçekleştirilen etkinlik, yönetmenliğini Murat Pay’ın yaptığı “Dilsiz” filminin gösterimi ile başladı.

Film gösterimi öncesi video konferans yoluyla düzenlenen etkinliğin açılış törenine, Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Omuraliyev, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu ve Kırgızistan Sinema Stüdyosu Müdürü Akjoltoy Bekbolotov’un yanı sıra yönetmenler de katıldı.

Büyükelçi Omuraliyev, Türk filmleri haftasının Türk cumhuriyetleri arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesin katkısına vurgu yaptı. Gündoğdu da, 5 yıl önce Türk filmleri haftası etkinliğiyle Türk dünyasına açıldıklarını belirterek, “Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da her yıl Türk filmleri haftasını organize etmeye başladığımızda o bölgede Türk filmlerinden ziyade Türk dizileri vardı. Bugün bu ülkelerde Türk filmleri de vizyona girmeye başladı” dedi.

Gündoğdu, 300 milyon nüfusa sahip Türk dünyasında güçlü aktörün Türkiye ve Türk sineması olduğunun altını çizerek, kısa zamanda diğer Türk cumhuriyetleri ile ortak film yapma projeleri olduğunu aktardı. “Türk dünyası film festivalinin ilki Türkiye’de yapılacak” Türk dünyası film festivalinin ilkini, yakın zamanda Türkiye’de yapacaklarını ifade eden Gündoğdu, “Sonrasında inşallah bunu diğer ülke başkentlerine de taşıyıp Türk dünyasının ortak bir fonunu oluşturacağız ve ortak filmler yapmaya başlayacağız. Bunun müjdesini verebilirim” dedi.

Gündoğdu, Türk dünyası film festivalinin Korkut Ata Film Festivali adını alacağını kaydederek, söz konusu festivalin, gelecek yıl Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan bölümlerini gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi. “Filmler ortak değerlere göre seçiliyor“ Türk Filmleri Haftası Genel Koordinatörü Öner Kılıç, bu yılki şartlar nedeniyle etkinliği çevrimiçi yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, gelecek yıl yine Kırgızistan’da sinemaseverle yüz yüze bir araya geleceklerini söyledi.



Filmleri seçerken özellikle ortak değerleri ön planda tuttuklarını aktaran Kılıç, “Bizi biz yapan değerler aile bağları, büyüğe saygı, küçüğe sevgi. Bu değerlerin yanı sıra tabii ki tarih, kültür ve inanç gibi değerlerimizi anlatan filmler seçmeye çalışıyoruz. Film seçerken çocukları da dikkate alıyoruz. Her ülkede yaptığımız film haftalarına, değerlerimizi anlatan animasyon film muhakkak götürüyoruz” dedi.

Kılıç, bu tür etkinliklerin karşılı olarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmaların ardından Murat Pay’ın “Dilsiz” filmi gösterildi. 22 Aralık’a kadar sürecek film haftası kapsamında sinemaseverler, Nazif Tunç’un, “Karınca”, Olgun Özdemir’in “Kızım gibi kokuyorsun”, Mustafa Kotan’ın “Annem” ve İsmail Firan’ın “Rafadan Tayfa” filmlerini internet sitesinden ücretsiz Kırgızca altyazı ile izleyebilecek. Türk Filmleri Haftası, Yerli Düşünce Derneği tarafından Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 2015’ten bu yana her yıl Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’da yapılıyor.



