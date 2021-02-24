- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdi



- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ilk yurt dışı ziyareti çerçevesinde geldiği Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 10 Ocak'ta Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve 28 Ocak’ta yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştirdi. Moskova'ya gelen Cumhurbaşkanı Caparov, 2 günlük Rusya temaslarının ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Caparov ve Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede siyasi, ticari, ekonomik, kültür ve insani alanlarda ikili işbirliği geliştirmenin yanı sıra, entegrasyon birlikler kapsamında iş birliği konuları ele alındı. Caparov’un Moskova temasları çerçevesinde, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve DUMA Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmeler gerçekleştirmesi, Rus iş adamları ve Rusya’da eğitim gören Kırgız öğrencilerle de bir araya gelmesi bekleniyor. Caparov ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Rusya’ya gerçekleştirmesinin Rusya ile ikili ilişkilerin üst düzeyde olduğunu gösterdiğini belirterek, “Biz stratejik ortaklık ve müttefik ilişkileri güçlendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Kırgızistan’daki siyasi krizin çözülmesine yaptığı destekleri için Putin’e teşekkür eden Caparov, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Bağımsız Devletler Teşkilatı (BDT), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile işbirliğini devam ettireceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Caparov, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede verdiği destekler için Rusya'ya teşekkürlerini ileterek, yakın zamanda korona virüse karşı aşılama çalışmalarını başlatacaklarını ifade etti.

Rus lider Putin ise ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ilk sırada yer almasının sevindirici olduğunu işaret ederek, “Ülkedeki siyasi durumu normalleştirmeyi başaracağınızdan umutluyuz” dedi.

Salgınla mücadelede Kırgızistan’a destek sağladıklarına dikkati çeken Putin, ileri süreçte de desteklerine devam edeceklerini belirtti.

Caparov’un başlattığı anayasa değişikliği dahil olmak üzere tüm çalışmaların Kırgızistan'ı istikrara kavuşturacağından umutlu olduğunu kaydeden Putin, Kırgızistan’da Rusça’nın devlet statüsünün korunmasında ikili ilişkiler açısından önemli olduğunun altını çizdi. Öte yandan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Moskova görüşmelerinin gündem maddelerinin, geçen yıl tahsis edilen 20 milyon dolara ek olarak hibe verilmesi, Avrasya İstikrar ve Kalkınma Fonundan 100 milyon dolar tahsis edilmesi ve doğal gaz fiyatlarının düşürülmesi olduğunu ifade etti.





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